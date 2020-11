Mit Müh und Not wurde eben erst die Überbrückungsrente für ältere Arbeitslose eingeführt. Nun fordern Sie bereits einen weiteren Ausbau des Sozialstaats. Ist das nicht naiv?

Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Es geht nicht um den Ausbau des Sozialstaats, sondern um eine Investition in unsere Kinder, die ihr ganzes Berufsleben noch vor sich haben. Es ist eine Investition in eine funktionierende Gesellschaft. Man darf nie vergessen: Kinder können nichts dafür, dass ihre Eltern arm sind. Das müssen auch die individualistischen Götter der Ökonomie endlich zur Kenntnis nehmen. Jedes Kind hat Anspruch darauf, in unsere Gesellschaft integriert zu werden. Die neue Kinderarmut ist aber ein Rückfall in alte Zeiten und untergräbt fundamental das Prinzip der Chancengleichheit.