Wie die GZM im Emissionshandelssystem einen Spezialdeal bekam

Eigentlich müssen Firmen und Privatpersonen in der Schweiz dafür zahlen, wenn sie CO 2 -Emissionen aus fossilen Brennstoffen verursachen. Die übliche CO 2 -Abgabe konnte die GZM aber zeitweise umgehen, indem sie am Emissionshandelssystem (EHS) des Bundes teilnahm.

Denn Firmen, die ihre Klimakosten unter dem Emissionshandelssystem abrechnen dürfen, zahlen keine CO 2 -Abgabe. Stattdessen müssen sie für jede ausgestossene Tonne CO 2 ein entsprechendes Emissionsrecht abgeben. Dies geschieht auf zwei Arten: Entweder sie erwerben sie käuflich, oder sie bekommen sie geschenkt. Das Bundesamt für Umwelt (Bafu) verteilt jedes Jahr eine grosse Menge von kostenlosen Emissionsrechten an die Schweizer EHS-Firmen, um zu verhindern, dass sie ihre Emissionen ins Ausland verlagern.