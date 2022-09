Die Eskalation

Cancel-Culture ist ein schleichendes Gift. Und provoziert verheerende Gegenreaktionen: Kommentatoren geisseln «linken Faschismus», man will Lokale boykottieren oder Subventionen streichen. Es laufen Strafanzeigen aufgrund von «Rassismus gegen Weisse». Das sind Muster, die an unselige Verhältnisse in den USA erinnern.