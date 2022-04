Eine Schale Tampons liegt in dem Räumchen direkt neben dem Pissoir. Dahinter eine Kabine mit Toilette. Im veganen Restaurant Dar mitten in Zürich gehen Gäste aufs All-Gender-WC. Ähnlich sieht es seit ein paar Jahren im Luzerner Hotel-Restaurant Anker aus. Die Betreiber setzten sich beim Umbau über die Vorschriften hinweg und bauten ausschliesslich Unisex-Toiletten – sieben Kabinen und ein gemeinsames Lavabo.



«Genderwahn», empörten sich Horden von Internetkommentatoren. Doch WCs für alle setzen sich nicht nur in der Hipster-Gastronomie durch. Bildungseinrichtungen wie die Hochschule Luzern, die Zürcher Kantonsschule Enge, aber auch das Zürcher Stadthaus ziehen mit. In Luzern und Zürich sollen künftig sogar alle Schulen mit Unisex-WCs und geschlechterneutralen Garderoben ausgestattet werden. Die Luzerner Regierung hat zudem ihre Gastgewerbeordnung angepasst. Wirte müssen ihre Toiletten nicht mehr nach Geschlechtern trennen. Die gemeinsamen WCs im Hotel Anker dürfen bleiben.



Ein fortschrittlicher Entscheid. Und eine Lösung, die in Skandinavien schon seit Jahren gang und gäbe ist. Dort besuchen Männer und Frauen vielerorts dasselbe WC. Für Aufregung sorgt das nicht.