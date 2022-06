Das Ja braucht auch kein explizites Ja zu sein. Auch dieser Mythos hält sich leider hartnäckig. Ein implizites Ja genügt. Und so ein Ja kommt in unserem Alltag immer wieder vor. Etwa der kleine Schritt zur Seite, bevor man jemanden in die Wohnung lässt. Hat da jemand Angst, dass er wegen Hausfriedensbruch angezeigt wird? Kurz zu fragen oder zu spüren, wie das Gegenüber den Kuss oder die Berührung findet, kann doch nicht schwieriger sein als das.