Endlich. 20 Jahre nach dem Auffliegen eines grossen Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche in den USA und nach nicht weniger als 380 entsprechenden Meldungen haben sich die wichtigen Organe der Katholikinnen und Katholiken auch hierzulande durchgerungen, die sexuellen Übergriffe in der Kirche untersuchen zu lassen.



Rund zwei Jahre nachdem der heutige Churer Bischof Joseph Bonnemain eine Studie zum Thema angekündigt hatte, präsentieren die Bischofskonferenz (SBK), die Römisch-Katholische Zentralkonferenz (RKZ) und die Konferenz der Ordensgemeinschaften und anderer Gemeinschaften des gottgeweihten Lebens in der Schweiz (KOVOS) einen Vertrag für eine Pilotstudie mit der Universität Zürich.