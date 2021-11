Ich bin das jüngste von acht Kindern, und erst noch ein Nachzügler. Aufgewachsen bin ich in Tartar, das Dorf gehört zu Cazis in Graubünden. Meine Lehre habe ich in Bad Ragaz gemacht. Ich wollte unbedingt ein Lokal und ging Mäge damit ständig auf die Nerven. Wir sind seit 26 Jahren zusammen. Die Erbengemeinschaft, der das Haus mit dem Restaurant an der Zentralstrasse gehört, gab uns die Chance. Der Laden lief vom ersten Tag an. Ohne Flyer, ohne Inserat, ohne Tafel. Mäge und ich waren am Anfang völlig überfordert. Er kocht nur, was er kann. Panierte Schnitzel, Cordon bleu. Keinen Fertigspätzlitopf oder so Zeugs. So etwas würde ich nie auftischen. Die Verwaltung war auch während Covid sehr anständig, dafür bedanke ich mich herzlich.