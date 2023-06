Ihre Vorbilder heissen Charli D’Amelio (150 Millionen Follower auf Tiktok), Bella Poarch (92 Millionen Follower) oder Kylie Jenner (52 Millionen Follower). Alle haben gemeinsam, dass sie dünn, hübsch, langhaarig und extrem reich sind. Mit Schmollmund und in körperbetonter Kleidung feiern sie ihre Weiblichkeit und setzen diese in Szene. Sie geben sich selbstbewusst, scheinen genau zu wissen, was sie wollen, machen anderen Frauen Mut, für ihre Träume einzustehen.