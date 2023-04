So weit kam es in Luzern dann doch nicht. Feuerwehr und Polizei rückten aus und sperrten das Gebiet grossräumig ab. Wie es möglich war, dass sich derart viel Fett in die Leuchtenstadt ergoss, ist bis heute nicht geklärt. Unter Verdacht stehen Gastrobetriebe, die ihr Speisefett in heissem Zustand via Abfluss in der Kanalisation entsorgten. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft.