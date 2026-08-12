Nora Graf klingelt an ihrer Haustüre. Stille. Niemand öffnet. Von innen steckt ein Schlüssel. Auf dem Trottoir, neben der Mülltonne, lehnen ein paar Abfallsäcke. Vollgestopft mit ihren Habseligkeiten und ihren Kleidern. Die 31-Jährige hievt die Säcke einzeln in den Kofferraum ihres Autos, das sie am Strassenrand parkiert hat.
Nachdem alles verstaut ist, schaut sie ein letztes Mal über ihre Schulter. Kann sie noch einen Blick auf die zwei Mädchen erhaschen? Oder ihnen zuwinken? Nein, die Rollläden sind heruntergelassen. Sie steigt ein und fährt davon. In ein Leben ohne Vita und Ella.
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