Nora Graf klingelt an ihrer Haustüre. Stille. Niemand öffnet. Von innen steckt ein Schlüssel. Auf dem Trottoir, neben der Mülltonne, lehnen ein paar Abfallsäcke. Vollgestopft mit ihren Habseligkeiten und ihren Kleidern. Die 31-Jährige hievt die Säcke einzeln in den Kofferraum ihres Autos, das sie am Strassenrand parkiert hat.

Nachdem alles verstaut ist, schaut sie ein letztes Mal über ihre Schulter. Kann sie noch einen Blick auf die zwei Mädchen erhaschen? Oder ihnen zuwinken? Nein, die Rollläden sind heruntergelassen. Sie steigt ein und fährt davon. In ein Leben ohne Vita und Ella.

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«Ich war verzweifelt und fühlte mich wie eine Pennerin.»

Nora Graf (Name geändert)

Von heute auf morgen hat ihr ein Gerichtsentscheid im Oktober 2024 Kinder und Haus genommen. Dabei war sie es doch, die sich jahrelang um die beiden Töchter gekümmert hatte. Ums Einkaufen, die Arztbesuche und das Babyschwimmen. Um alles. «Ich war verzweifelt und fühlte mich wie eine Pennerin», erzählt sie fast zwei Jahre später. Nora Graf heisst eigentlich anders. Wie alle Personen in dieser Geschichte.

Plötzlich kinderlos

Manchmal sind es die ganz unverfänglichen, alltäglichen Situationen, in denen einem das Leben entgleitet. Bei Nora Graf war es ein Hundekurs. Sie wollte mit der Familienhündin Tessa eine Jagdprüfung ablegen. Als sie einen Teil nicht besteht, bricht Nora Graf zusammen. Der Grund dafür war aber eigentlich ein anderer.

Sie nimmt Beruhigungspillen. Zehn Stück, alle auf einmal. Sie ruft ihren Psychiater an. Und dieser die Ambulanz. «Ich sagte schon damals, dass ich nicht in suizidaler Absicht gehandelt habe. Ich brauchte einfach einen Cut. Eine Pause von meiner Ehe», sagt sie heute. Klar ist, und so werden es später auch die Gerichte festhalten: Als Tierärztin weiss Graf genau, dass die Dosis zwar hoch war, aber keineswegs tödlich.

Sie weist sich selbst in eine psychiatrische Klinik ein, um zur Ruhe zu kommen, Abstand von ihrem Mann zu gewinnen. Nach zwei Wochen verlässt sie die Klinik wieder. Aber da ist es zu spät. Während ihres Aufenthalts hat ihr Mann beim Bezirksgericht Rheinfelden ein superprovisorisches Begehren eingereicht. Er will die alleinige Obhut für die beiden Töchter, weil seine Frau psychische Probleme habe. Superprovisorisch heisst, dass der Richter sofort entscheidet, ohne Nora Graf vorher anzuhören.

Und so verfügt ein Richter im Oktober 2024, dass sich ab sofort nur noch der Vater um Vita und Ella, die beiden Töchter des Paares, kümmert. Auch das gemeinsame Haus teilt der Richter dem Vater zur alleinigen Benutzung zu.

Als Nora Graf die Klinik verlässt, ist die Mutter obdachlos. Sie mietet sich ein Airbnb, in der Nähe der Töchter. Vor Gericht wird sie sich erst sechs Monate später äussern können.

Sie fühlte sich abgewertet

Wie hatte es so weit kommen können? Kennengelernt haben sich Nora Graf und ihr späterer Mann Florian im Herbst 2020. Sie war 28 Jahre alt. Die beiden verlieben sich. Ein halbes Jahr später wird sie schwanger. «Ab da fühlte ich mich gebunden, auch wenn es zwischen uns nicht so lief, wie ich mir das wünschte», sagt sie. Das Paar heiratet. 2022 kommt Tochter Vita zur Welt. Graf reduziert ihr Pensum als Tierärztin auf 50 Prozent. Ihr Mann arbeitet Vollzeit. Die Ehe sei von Beginn weg konfliktbeladen gewesen, wird es später in den Gerichtsakten heissen.

«Ich bin eigentlich eine fröhliche und kontaktfreudige Person», sagt Graf. Doch in dieser Beziehung habe sie sich verändert. Florian habe sie subtil, aber stetig abgewertet, sie für alles verantwortlich gemacht, schlecht über ihre Eltern und ihre Freundinnen geredet. Florian sei ein Meister darin gewesen, Dinge umzudrehen. «Teilweise dachte ich, ich werde verrückt. Ich konnte nichts mehr richtig machen und meinem eigenen Erleben nicht mehr trauen.» Das Misstrauen gegenüber sich selbst sitzt so tief, dass Graf irgendwann glaubt, sie sei eine krankhafte Narzisstin. Sie sucht verzweifelt Hilfe bei einem ausgewiesenen Narzissmus-Experten und Psychiater.

Graf sagt, dass der Psychiater bei ihr keine Hinweise auf eine narzisstische Persönlichkeitsstörung gesehen habe. Florian hingegen habe er nach einer gemeinsamen Sitzung empfohlen, selbst psychiatrische Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Sollte etwa er der Narzisst sein? Einer, der seine Frau manipuliert, schlechtmacht und in die Verzweiflung treibt?

2023 kommt die zweite Tochter zur Welt, Ella. Graf fühlt sich mit den Kindern alleinegelassen. Die Beziehungsprobleme setzen ihr weiterhin zu. «Doch trennen konnte ich mich nicht», sagt sie. «Irgendwie ahnte ich, dass mir mein Mann in diesem Fall die Kinder wegnehmen würde.» Als Graf 2024 die Steuererklärung auf dem gemeinsamen Computer ausfüllen will – so erzählt sie es –, stösst sie auf Mails, die ihr Mann einer Anwältin geschrieben hat. Darin habe er gefragt, wie er das alleinige Sorgerecht bekomme. «Ich bekam Panik.»

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#Der Fall

Eine Abrechnung über elf Seiten

Es sind die zehn Beruhigungspillen, die dann alles in Gang bringen. Ein Hilfeschrei, zweifellos. Doch vor Gericht präsentiert Ehemann Florian eine völlig andere Version der Geschichte. Eine, in der nicht er es ist, der seine Frau in den Wahnsinn treibt – sondern umgekehrt.

Er schildert, dass seine Frau schon seit Jahren unter Depressionen gelitten und auch schon früher angedeutet habe, sich das Leben nehmen zu wollen. Einmal, nach der Geburt der ersten Tochter, habe er sogar einen Abschiedsbrief gefunden. Seine Ehefrau habe sich schon mehrfach in psychiatrische Behandlung begeben müssen. Gegenüber Ärztinnen würde sie ihre Suizidgedanken jeweils verneinen und sich für gesund erklären. Im Anschluss würde sie die Klinik verlassen oder die Psychiaterin wechseln. Sie sei nicht in der Lage, für die Kinder zu sorgen.

Graf gibt zu, dass sie nach der Geburt einen Babyblues gehabt habe. Ihr Mann habe sie alleinegelassen, sie fertig gemacht, sie gedemütigt, und die Beziehungskonflikte hätten sich zugespitzt. Er sei derjenige, der die Familie in den Abgrund ziehe. Wenn sie sich Hilfe geholt habe, dürfe ihr das jetzt nicht zum Nachteil ausgelegt werden.

«Als wäre ich unschuldig wegen Mordes verurteilt worden.»

Nora Graf (Name geändert)

Florian Graf sagt gegenüber dem Beobachter nichts dazu. Er verweist auf Anfrage auf die aus seiner Sicht entscheidenden Passagen aus dem Urteil des Bezirksgerichtes. Darin analysiert der Richter das Leben von Nora Graf über elf Seiten. An der Erziehungsfähigkeit von Graf, also an ihrer Fähigkeit, den Töchtern Liebe, Zuwendung und Sicherheit zu bieten, zweifelt er nicht. Der Mutter fehle aber die Krankheitseinsicht und die Fähigkeit, eigenes Fehlverhalten einzugestehen.

Die Obhut bleibt beim Vater, Nora Graf erhält ein minimales Besuchsrecht. Sie darf Vita und Ella jeden Mittwoch und jedes zweite Wochenende zu sich nehmen und jährlich drei Mal im Jahr je eine Woche Ferien mit ihnen verbringen. «Es fühlte sich an, als wäre ich unschuldig wegen Mordes verurteilt worden. Ich konnte es nicht fassen, dass mir meine Mädchen genommen wurden, obwohl ich als erziehungsfähig galt.» Während man sie anprangerte, sei das Verhalten ihres Mannes nie hinterfragt worden.

Langer Kampf zum Erfolg

Sie wehrt sich. Doch die Mühlen der Justiz mahlen langsam. «Menschen, die mich kannten, verstanden die Welt nicht mehr. Und Leuten, denen ich meine Geschichte erzählte, dachten sehr wahrscheinlich, dass wenn einer Mutter die Kinder weggenommen würden, auch etwas Gravierendes vorgefallen sein müsse.»

Irgendwann habe sie nichts mehr erzählt. «Es gab Momente, in denen ich nicht mehr an die Justiz glaubte. Ich resignierte und dachte, dass ich mich jetzt halt mit dieser schlimmen Situation arrangieren müsse.» Doch es habe immer wieder jemand ein gutes Wort gefunden und sie getragen. «Es haben viele Menschen mit mir mitgefiebert.»

Im Mai 2026 entscheidet das Aargauer Obergericht. Und das Blatt wendet sich. «Es fehlt insgesamt an ernsthaften Anzeichen dafür, dass die Erziehungsfähigkeit der Beklagten eingeschränkt ist», heisst es im Gerichtsurteil. Auch wenn Graf während der Ehe unter depressiven Episoden gelitten habe, sei der Paarkonflikt ein gewichtiger Faktor für die einst schlechte Verfassung gewesen. Aktuell gebe es keine Hinweise auf anhaltende Depression. Und damit keinen Grund, der Mutter die Obhut zu entziehen. Das Obergericht verfügt, dass die Eltern die Kinder in Zukunft gleichermassen, also 50/50, betreuen.

Endlich. «Es brauchte fast zwei Jahre, bis man mir geglaubt hat, dass ich für meine Kinder sorgen kann», sagt Nora Graf. Das Urteil ist mittlerweile rechtskräftig. Sie sitzt am Esstisch, schneidet sich ein Stück vom selbstgebackenen Zwetschenkuchen ab. Vita spielt neben ihr. Ella kuschelt sich an Graf an. Endlich sind die Mädchen da.

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