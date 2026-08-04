Er schildert, dass seine Frau schon seit Jahren unter Depressionen gelitten und auch schon früher angedeutet habe, sich das Leben nehmen zu wollen. Einmal, nach der Geburt der ersten Tochter, habe er sogar einen Abschiedsbrief gefunden. Seine Ehefrau habe sich schon mehrfach in psychiatrische Behandlung begeben müssen. Gegenüber Ärztinnen würde sie ihre Suizidgedanken jeweils verneinen und sich für gesund erklären. Im Anschluss würde sie die Klinik verlassen oder die Psychiaterin wechseln. Sie sei nicht in der Lage, für die Kinder zu sorgen.