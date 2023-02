Im Roman reist eine Frau für ein paar Tage in die Berge. Als sie am ersten Morgen erwacht, sind ihre Begleiter verschwunden. Auf der Suche stösst sie an eine unsichtbare Wand, hinter der sie tote Menschen und Tiere sieht. Die Frau bleibt verschont, ist aber gefangen. Bald lebt sie von Früchten und Tieren, die Distanz zu ihrem früheren Leben wächst. Der Roman wird häufig als Zivilisationskritik gelesen: Der Mensch im Überfluss wird in seinen natürlichen Zustand zurückversetzt. Mal sehen, wie er sich schlägt. Das passt, dachte ich mir: Natur und Literatur, «Die Wand» und der Stamm.«Sie und ich, wir sollten gemeinsam ins Stapferhaus», schrieb ich ihm deshalb. «Das können wir gern probieren», antwortete er.