Abhängigkeit von den USA
Dieses Schweizer Netzwerk probt den Aufstand gegen Tech-Giganten
Die Schweiz pumpt jedes Jahr Milliarden Franken in US-Techkonzerne. Jetzt bringt ein Netzwerk Behörden und Firmen zusammen, um den Absprung von Microsoft, Google und Co. zu ermöglichen. Die Nachfrage ist gross.
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49 Milliarden Franken flossen 2023 für Dienstleistungen in die USA, massgeblich für Softwarelizenzen und IT-Dienstleistungen. In die Gegenrichtung waren es nur 28 Milliarden.
Wäre Donald Trump Schweizer Bundespräsident, würde er wohl alles in Gang setzen, um dieses Handelsbilanzdefizit von 21 Milliarden Franken zu verringern. Weil er US-Präsident ist, ignoriert er es – und berücksichtigt bei seinen Zollberechnungen nur den Warenhandel.
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