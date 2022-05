Seine Forschungsergebnisse veröffentlichte er in seinem Fachbuch «Brandstiftung durch Feuerwehrangehörige». Für die Schweiz fehlen entsprechende Auswertungen.



Rein zahlenmässig sah Stolt also keinen Anhaltspunkt dafür, dass Feuerwehrmänner überdurchschnittlich viele Brände legen. Dass der Eindruck dennoch entsteht, führte er unter anderem darauf zurück, dass solche Fälle medial besser verwertbar sind als jene, in denen ein Durchschnittsbürger der Feuerteufel war.