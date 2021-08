Feuerwehrmann Björn Häfliger «Wenn der Alarm kommt, geht der Puls hoch»

Björn Häfliger aus Mauss BE ist Tanklöschfahrzeugfahrer bei der Feuerwehr in Laupen. In diesem Sommer hat er mehr Keller ausgepumpt als jemals zuvor.