Der Shitstorm wegen des Gendertags sei für ihn völlig überraschend gekommen. Er habe an jenem Tag einen befreundeten Divisionär in Thun besucht. «Da erhielt ich die Mitteilung einer Kantonsrätin, ich solle sie bitte anrufen. Am Abend sah ich dann, dass Stäfa überall in den Medien war.» Zunächst habe nur die Schulpräsidentin ein Interview gegeben, als aber die Gemeinde angegriffen wurde, habe er als Gemeindepräsident übernehmen müssen. «Wenn man in der Verantwortung steht, muss man hinstehen, ob es einem gefällt oder nicht. Das war immer meine Führungsphilosophie.»