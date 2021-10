Sarah El Bulbeisi ist seit November 2019 als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Orient-Institut Beirut tätig. Zuvor war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München und leitete den Hochschuldialog «Gewalt, Flucht und Exil: Trauma in der arabischen Welt und in Deutschland». Sie promovierte an der LMU München und erhielt ihr Lizenziat an der Universität Zürich.

Ihre Dissertation «Tabu, Trauma und Identität: Subjektkonstruktionen von PalästinenserInnen in Deutschland und der Schweiz, 1960 bis 2015» stützt sich auf Gespräche, Lebensgeschichten und teilnehmende Beobachtung und untersucht das Spannungsverhältnis zwischen den (Familien-)Geschichten von PalästinenserInnen der ersten und zweiten Generation, die von der Erfahrung der Vertreibung und Enteignung geprägt sind, und der Umformung dieser Erfahrung in der westeuropäischen Darstellung des sogenannten Nahostkonflikts.