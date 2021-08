Am Ende dieser jüngsten vier Wochen in Japan steht in der Zuschauerfrage allerdings eher ein emotionales Urteil als ein rationales. Ich bin nicht so blöd wie viele Reporter, die uns seit eineinhalb Jahren im Fernsehen nerven und erzählen, dass beim Sport ohne Zuschauer so viel fehle. Und doch war das in Tokio oft befremdlich, vor allem wenn ich jeweils mit meinem Rollköfferchen an Hunderten Menschen vorbei ins leere Stadion marschierte.