Nein. Es ist eine Spinne. Immerhin etwa fünf Millimeter gross. Blitzschnell suche ich die für solche Extremsituationen vorgesehene Notausrüstung zusammen: Plastikbecher, Stück Papier. Das Monster wird gekonnt im Hochsicherheitsbehältnis arretiert und an schreckgeweiteten Kinderaugen vorbei zum Fenster hinausbugsiert.