Ein Alarmschrei gellt durch die Wohnung: «Papi!» Der Papi rennt sofort los, befürchtet schon das Schlimmste: Ist jemand zusammengebrochen? Fliesst Blut? Hat sich ein Toiletten-GAU ereignet?
Nein. Es ist eine Spinne. Immerhin etwa fünf Millimeter gross. Blitzschnell suche ich die für solche Extremsituationen vorgesehene Notausrüstung zusammen: Plastikbecher, Stück Papier. Das Monster wird gekonnt im Hochsicherheitsbehältnis arretiert und an schreckgeweiteten Kinderaugen vorbei zum Fenster hinausbugsiert.
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