In Sachen Meinungsfreiheit ist die Schweiz keine Musterschülerin. Amnesty International kritisiert in ihrem Jahresbericht 2023/24, dass es in der Schweiz eine Bewilligung braucht, wenn Menschen für ihre politischen Überzeugungen auf die Strasse gehen. Nicht bewilligte friedliche Demonstrationen seien gewaltsam aufgelöst worden. Und nach der Eskalation des Nahostkonfliktes in Gaza haben mehrere Städte der Deutschschweiz vorübergehende Kundgebungsverbote verhängt.