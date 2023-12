Auf dem Höhepunkt dieser von Kameras umschwirrten Basler Politsause wird sogar ein Lied angestimmt. Beat Jans hält gerade seine erste Rede als Bundesrat unter der Kuppel des Nationalratssaals in Bern. Und in Basel singen in einer Fussballkneipe vier Männer ein improvisiertes Lied zur Melodie eines FCB-Fangesangs ins Bier.