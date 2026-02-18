Viele Kühe, die auf den Weiden im Nordosten des Kantons St. Gallen grasten, nahmen sehr viel an PFAS-Chemikalien auf. So viel, dass ihr Fleisch die geltenden Höchstwerte überschreitet. Das gaben die Behörden im Sommer 2024 bekannt. Der Schock war gross.
PFAS sind Chemikalien, die sich kaum abbauen lassen. Sie bedeuten keine akute Gefahr, aber wirken chronisch giftig. Sie reichern sich in der Umwelt und in unseren Körpern an, sind teilweise krebserregend und werden mit einer Vielzahl an gesundheitlichen Problemen in Zusammenhang gebracht.
