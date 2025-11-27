Alex Tiefenbacher
Veröffentlicht am 27. November 2025 - 06:00 Uhr
Finnische Fichte, polnische Esche oder Schweizer Buche? Aus welchem Holz der Griff des Hammers oder die neue Kommode ist, muss in der Schweiz seit 2012 ersichtlich sein. Noch. Denn der Bund möchte die Deklarationspflicht auf Holzprodukte aufheben.
Schon wieder, muss man sagen. Denn bereits 2017 wollte die Regierung die Holzdeklaration durch die Hintertür abschaffen. Doch der Kassensturz zeigte damals auf, dass in fast jeder Grillkohle Tropenholz enthalten ist, ohne dass die Konsumenten und Konsumentinnen davon wussten.
