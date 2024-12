Beobachter: Tabea Palmtag, Sie sind in Deutschland aufgewachsen und leben seit bald zehn Jahren in der Schweiz. Welches Land ist gerechter?

Beide Länder sind Demokratien, die grossen Wert auf das Prinzip der Gleichheit legen. Alle Bürgerinnen und Bürger haben laut Gesetz die gleichen Rechte und können sich an politischen Entscheidungen beteiligen. In Deutschland indirekt, indem sie ein Parlament wählen. In der Schweiz auch direkt durch Volksabstimmungen.