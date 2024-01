In der Lokalpolitik sind Erfolge oft unscheinbar, manchmal nur ein paar Streifen auf dem Asphalt. Diese Lektion habe ich gelernt, als sich meine Mutter, bis 2016 SP-Politikerin im Gemeindeparlament von Zollikofen BE, für eine sichere Fussgängerüberquerung in der Nähe einer Schule engagierte. Zebrastreifen sind in Tempo-30-Zonen eigentlich nicht vorgesehen, was zu gefährlichen Situationen führen kann. Also kämpfte meine Mutter darum. Und erhielt die Rückendeckung des Grossen Rats. Seither weiss ich: Es lohnt sich, für kleine Veränderungen zu kämpfen.