Promenade in Davos an einem Winternachmittag im Februar: Stossstange an Stossstange kämpfen sich SUV-Familienkutschen, Mercedes-Limousinen und der Ortsbus durch den Schneematsch. Wie so oft im Bündner Skiort kann niemand mit den 50 Kilometern pro Stunde fahren, die hier eigentlich erlaubt wären.