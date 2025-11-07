Es ist das alljährliche Ritual: Während die Prämien für Millionen von Versicherten in neue Höhen klettern, kassieren die Chefs der Krankenkassen selbst immer mehr. Die Zahlen aus den Geschäftsberichten 2024 zeigen: Die Managergehälter kennen nur eine Richtung – nach oben. Bereits vor einem Jahr berichtete der Beobachter über diesen Trend.