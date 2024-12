Was bedeutet Antisemitismus?

Alles, was eine ablehnende Haltung oder Einstellung gegenüber Menschen beinhaltet, die sich als jüdisch bezeichnen oder so wahrgenommen werden. Die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus (EKR) schreibt: «Dem Antisemitismus liegt ein ausschliessendes ‹Wir/Sie›-Weltbild zugrunde, das sich in Verschwörungsdiskursen äussert und das von historisch gewachsenen Zerrbildern und negativen Stereotypen des ‹Juden› geprägt ist.»