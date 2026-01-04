Lineares Fernsehen ist zäher, als manche denken. Das sehe ich an meinen Heften. Seit 20 Jahren bin ich Chefredaktor von vier TV-Zeitschriften. Alle erscheinen bei Ringier, im selben Verlagshaus wie der Beobachter. Wir leisten uns eine eigene Filmredaktion, die jede Sendung anschaut und bewertet. Wir haben loyale Abonnenten, und unsere Hefte sind nach wie vor extrem rentabel.