Dennis Frasch
Veröffentlicht am 4. Januar 2026 - 06:00 Uhr
Dass das Fernsehen tot sei, höre ich seit 20 Jahren. Und genauso lange sage ich schon: Das ist Bullshit. Kürzlich verzeichnete die Premiere von «Happy Day» mit Moderator Nik Hartmann auf SRF einen Marktanteil von 56 Prozent. Über 650’000 Menschen sahen zu.
Lineares Fernsehen ist zäher, als manche denken. Das sehe ich an meinen Heften. Seit 20 Jahren bin ich Chefredaktor von vier TV-Zeitschriften. Alle erscheinen bei Ringier, im selben Verlagshaus wie der Beobachter. Wir leisten uns eine eigene Filmredaktion, die jede Sendung anschaut und bewertet. Wir haben loyale Abonnenten, und unsere Hefte sind nach wie vor extrem rentabel.
