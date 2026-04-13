Eingespart wurden diese knapp 50’000 Tonnen in den Jahren 2023 und 2024 mit E-Bussen in Bangkok. Die Schweiz will einen Drittel ihres Klimaziels unter dem Pariser Abkommen mit Projekten im Ausland erreichen. Die anderen Länder reduzieren damit ihren CO 2 -Ausstoss, finanziert von der Schweiz, die sich im Gegenzug die Reduktion ans eigene Klimaziel gutschreiben darf.