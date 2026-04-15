Fast ein Jahr lang ist nichts passiert im internationalen Klimakonto der Schweiz. Am 1. April um die Mittagszeit zeigte der Zähler dann plötzlich 49’717 neue Zertifikate im Emissionshandelsregister des Bundes. Das ist ein Onlinebuchungssystem, das die Schweizer Fortschritte beim staatlichen Reduktionsziel erfasst. Dabei gibt es für eine Tonne reduziertes CO2 ein Zertifikat.
Eingespart wurden diese knapp 50’000 Tonnen in den Jahren 2023 und 2024 mit E-Bussen in Bangkok. Die Schweiz will einen Drittel ihres Klimaziels unter dem Pariser Abkommen mit Projekten im Ausland erreichen. Die anderen Länder reduzieren damit ihren CO2-Ausstoss, finanziert von der Schweiz, die sich im Gegenzug die Reduktion ans eigene Klimaziel gutschreiben darf.