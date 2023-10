Was bedeutet Antisemitismus?

Alles, was eine ablehnende Haltung oder Einstellung gegenüber Menschen beinhaltet, die sich als jüdisch bezeichnen Antisemitismus Wie junge Juden in der Schweiz gemobbt werden oder so wahrgenommen werden. Die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus (EKR) schreibt: «Dem Antisemitismus liegt ein ausschliessendes ‹Wir/Sie›-Weltbild zugrunde, das sich in Verschwörungsdiskursen äussert und das von historisch gewachsenen Zerrbildern und negativen Stereotypen des ‹Juden› geprägt ist.»