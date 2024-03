Kolossale Fehleinschätzung

Zeitenwende ist vielleicht ein zu grosses Wort für das, was am 3. März 2024 geschehen ist. Aber an diesem Tag ist sichtbar geworden, dass sich in der Schweizer Stimmbevölkerung etwas verändert hat. Im September 2016 war die «AHVplus»-Initiative der Gewerkschaften, die die AHV-Renten um 10 Prozent erhöhen wollte, noch mit rund 60 Prozent Nein-Stimmen gescheitert. Wenn früher die Arbeitgeber im Vorfeld einer Abstimmung vor zu hohen Belastungen der Unternehmen warnten, konnte man fast davon ausgehen, dass die Sache gelaufen war. Das gilt nicht mehr.