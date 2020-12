Der Amerikaner, der dank Heirat den Schweizer Pass besitzt, hat in den vergangenen 40 Jahren soziale Bewegungen auf der ganzen Welt hautnah miterlebt. In den Achtzigerjahren arbeitete er als Kriegs- und Krisenberichterstatter in El Salvador, erlebte das Ende des Kalten Krieges in Europa mit, berich­tete aus Sarajevo über den Krieg in Ex-Jugoslawien, aus Nordafrika über den Arabischen Frühling, aus Gaza über die Intifada.