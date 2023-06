Melkroboter sind eine grossartige Errungenschaft. Sie sparen Zeit, und Zeit ist Geld. Auch im Stall. Dumm nur, dass den Kühen das egal ist. Manchmal haben sie einfach «kä Luscht». «Wenn die Kuh den Melkroboter tritt …», so titelte unlängst die Bauernzeitschrift «Die Grüne». Ja, was dann? Die Euter voll, der Melkroboter futsch, der Betrieb gefährdet.



Zum Glück gibt es Hilfe bei derlei Unbill. Die tretende Kuh, so erfährt man im Artikel, sei ein «technisches Risiko». Und das lässt sich versichern. Die auf den landwirtschaftlichen Bereich spezialisierte Emmental-Versicherung hatte diesen Fall tatsächlich schon einmal – und bezahlte, ohne zu murren.