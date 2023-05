Wenn Sie wissen wollen, wie ein Land so grundsätzlich tickt, müssen Sie sich mit Doktortiteln auskennen. Es gibt da grosse Unterschiede: In Deutschland etwa kann man seinen Doktortitel im Personalausweis eintragen lassen. Der steht dann an dritter Stelle, noch vor dem Geburtsdatum. Echt! So steht es im PAuswG. Im Personalausweisgesetz.