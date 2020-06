Beobachter: Was haben die Bilder von George Floyds Festnahme bei Ihnen ausgelöst?

Stefan Blättler: Das ist absolut schrecklich. Ich kann die Vorgänge in den USA nicht beurteilen, kann mir aber kaum vorstellen, dass bei uns so etwas möglich wäre. Wir investieren viel mehr Zeit in die Aus- und Weiterbildung. Wir stellen hohe Ansprüche an die Kompetenz und Motivation der Bewerber. Bei uns ist Polizeiarbeit auch soziale Arbeit.