Am 7. Oktober jährt sich der Terroranschlag der Hamas auf Israel zum dritten Mal. Der Angriff und der Krieg im Gazastreifen haben in der Region Tausende Tote und enormes Leid verursacht. Auch in der Schweiz blieb der Nahostkonflikt nicht ohne Folgen – vor allem für die jüdischen und muslimischen Jugendlichen im Land. Der Beobachter hat vier von ihnen getroffen und mit ihnen über den Glauben in Zeiten des Krieges, über Identität und Versöhnung gesprochen. Aus Rücksicht auf die Jugendlichen wurden ihre Namen verändert.