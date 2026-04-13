Frederik Jötten
Veröffentlicht am 13. April 2026 - 17:19 Uhr
Dorli Menn glaubt, dass ihre Mutter nachkommen würde. In einem anderen Auto. Das hat ihr die Polizei so gesagt. Also blickt sie, sieben Jahre alt, wieder und wieder nach hinten, durchs Rückfenster des Wagens, der sie und ihre drei kleineren Brüder in Bretzwil BL abgeholt hat. Der Jüngste ist sechs Monate alt. «Wo bleibt Mama?», fragt Dorli Menn die fremde Frau neben sich noch einmal. «Die kommt schon noch», antwortet diese. Doch auf dem langen Weg zurück ins Averstal hält sie vergeblich Ausschau nach dem anderen Auto.
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Es ist Anfang Oktober 1956. Dorli Menn weiss noch nicht, dass ihre Mutter nicht mehr zurückkehren wird. Sie ist bei einer Sekte geblieben, aus der die Polizei Dorli Menn und ihre drei Brüder gerettet hat.