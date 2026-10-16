Ich bin im Zug neulich an einem freien Sitzplatz vorbeigegangen, nur weil gegenüber ein junger Mann sass. Er hatte eine Sonnenbrille auf, die verdächtig nach einer «smarten» Brille aussah, mit der man alles, was man sieht, aufzeichnen kann. Vielleicht war es nur eine normale Sonnenbrille. Aber in der Millisekunde, in der ich mich entscheiden musste, war der Verdacht genug, um mich weitergehen zu lassen.