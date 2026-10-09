Eine Frau, die mit sechs Fingern ein Weinglas hält. Das Pferd, das mit fünf Beinen durch die Prärie galoppiert. Oder der Mann, dessen Ohr offensichtlich an der falschen Stelle angewachsen ist: Es ist noch nicht lange her, da lachten wir über KI-generierte Bilder, ja, zu Recht sogar. Denn die Fehler der künstlichen Intelligenz waren so offensichtlich, dass sie jede Fälschung sofort entlarvten.