Gegen Mitternacht gingen wir an Bord eines amerikanischen Militärflugzeugs und wurden nach Doha ausgeflogen. Auf der Militärbasis in Doha angekommen, schrieb ich Freunden und Familie eine Whatsapp: «Bin in Sicherheit.» Am nächsten Tag ging es mit einem Linienflug nach Europa. Am Dienstag, 17. August, um 22 Uhr war ich zu Hause in Bern.