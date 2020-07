Jetzt, drei Jahre später, sind sechs der 14 in Schwanders Klasse in Wohlen AG und haben ihr erstes Jahr als Metzgerstifte hinter sich. «Sie sind total motiviert», sagt Schwander. «Es ist eine Freude, mit ihnen zu arbeiten.» Sie machen eine zweijährige Attestlehre, gedacht für praktisch Begabte mit Schulschwierigkeiten. «Das ist ideal für die Flüchtlinge, die oft noch mit der deutschen Sprache zu kämpfen haben», so Schwander. Und Fleisch spiele ja in der afghanischen Kultur eine grosse Rolle, für viele sei Schlachten nichts Neues gewesen.