Solche Fragen, das wird in Olten schnell klar, beschäftigen die wenigsten Geflüchteten. Sergij Shyryayev schiessen die Tränen in die Augen, als er gefragt wird, seit wann er in der Schweiz sei. Der 61-Jährige berichtet, wie er mit nur 100 Dollar in der Tasche in seinem Auto aus Kiew geflohen ist. Wie alle Männer über 60 durfte er das Land verlassen.