Fulya Demir war Mutter zweier Kinder, heute sind sie 11 und 9 Jahre alt. Sie war Tochter von Eltern, die in der Türkei leben und nicht wussten, welche Hölle ihr Kind in der Schweiz durchmachte. In der Schweiz war Fulya Freundin, Gesprächspartnerin, Nachbarin, eine Frau mit Schalk und jugendlichem Leichtsinn.



Ein aufbrausendes Naturell, zeigen Gespräche mit den Eltern, der Schwester und ihrem nahen Umfeld. Nicht immer einfach, manchmal überbordend, geplagt von psychischen Problemen, aber mit einem unbändigen Wunsch: endlich frei zu leben. Sie wurde 30 Jahre alt. Vor zwei Jahren, am 13. Oktober 2021, wurde sie vor ihrer Haustür in Zürich-Altstetten erstochen.