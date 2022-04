Der ultimative Kulturschock sollte sich nicht einstellen. Zu ähnlich sind die Gepflogenheiten in der Ukraine und der Schweiz. Dennoch, es gibt kulturelle Eigenheiten, die mehr oder weniger ausgeprägt sind, je nach Bildung, sozialer Schicht, ländlicher oder städtischer Umgebung oder schlicht auch Herkunft innerhalb der Ukraine – die Ostukrainerin trennen vom Westukrainer schnell mal 1500 Kilometer. Das entspricht etwa der Distanz zwischen dem westfranzösischen Nantes und Wien.



So manche Gastfamilie wird sich aus Interesse an den Gästen im Internet kundig machen. Tatsächlich finden sich dort allerlei Stereotype. Viele stimmen nicht, sind veraltet oder beziehen sich auf andere slawische Nationalitäten.



Klar ist: Die Ukrainerin, den Ukrainer gibt es genauso wenig wie den Schweizer, die Schweizerin. Dieser Text erhebt keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Beraten wurden wir von Pawlo Dlaboha, Musiker, Kulturvermittler und seit vielen Jahren Vorstandsmitglied des Ukrainischen Vereins in der Schweiz. Und von der ukrainischen Journalistin Kateryna Potapenko, die für den Beobachter ein Tagebuch über ihren Alltag als Geflüchtete schreibt.