Tagebuch einer Flucht

Wenn sich der Staub auf der Strasse gelegt hat, ist es Zeit, einen Plan zu machen und die Regeln für das Leben an einem neuen Ort festzulegen. Vom besonderen Schutzstatus S erfuhren wir gleich nach unserer Ankunft in Winterthur.



Damals gab es nur wenige Informationen darüber, und diese Lücken wurden wie üblich mit Gerüchten und «persönlichen Erfahrungen» in den sozialen Medien gefüllt. Ich weinte, als ich las, dass man seinen Pass abgeben müsse, dass man seinen Verwandten weggenommen und in einem Lager untergebracht werde, dass man kein Recht habe, das Land zu verlassen, und so weiter. Ich weinte noch mehr, als mir klar wurde: Die Aufenthaltsbewilligung hier macht unsere Flucht definitiv real.