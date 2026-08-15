Ein Freund von mir schläft regelmässig in den Bergen. Nur er, ein Schlafsack, ein dünnes Zelt, Trinkschlauch, Astronautennahrung. Minimalismus pur. Das will ich auch. Die Idee, auf sich und die Natur zurückgeworfen zu sein, keine Ablenkung, kein Ballast, keine Entscheidungen, scheint mir vielversprechend.