Neulich sass ich eingekuschelt auf dem Sofa und zog mir eine – für mich neue – Folge von «Sex and the City» rein. Sie wissen schon, die Kultserie aus den Neunzigern rund um Sarah Jessica Parker, die eine Sex-Kolumne verfasst und dabei sehr grosszügig aus dem Alltag ihrer Freunde Schreibmaterial zusammensucht.