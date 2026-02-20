Neulich sass ich eingekuschelt auf dem Sofa und zog mir eine – für mich neue – Folge von «Sex and the City» rein. Sie wissen schon, die Kultserie aus den Neunzigern rund um Sarah Jessica Parker, die eine Sex-Kolumne verfasst und dabei sehr grosszügig aus dem Alltag ihrer Freunde Schreibmaterial zusammensucht.
Im Mittelpunkt steht das verwirrende Dating-Leben in New York, und praktischerweise haben die vier Freundinnen stets die passende Erklärung für das Verhalten ihrer Partner parat. Dating scheint ein einziges Strategiespiel zu sein. Ziemlich anstrengend.
