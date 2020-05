Für mich war klar, dass ich später etwas mit Sprachen Sprachen lernen im Schlaf Klüger über Nacht machen will. Also entschied ich mich, an der Universität Zürich Germanistik zu studieren. Danach möchte ich als Lehrerin arbeiten und weiter in Bosco Gurin leben. Meine Bachelorarbeit schrieb ich über die schwachen Verben des Gurinerdeutsch. So kam ich auch zu meinem Nebenjob: Ich arbeite an einem Wörterbuch mit, in dem alle Guriner Verben gesammelt und ins Deutsche und ins Italienische übersetzt werden.